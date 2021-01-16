شرح المناهج لطلاب التربية الخاصة عبر "يوتيوب" بتعليم الوادي الجديد

قال سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إن قطاع تعليم الوادي الجديد سوف يستكمل شرح المناهج الدراسية المتبقية ( ثقافية – عملية) من الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة فئة (السمعي) On Line بالتوازي مع القناة التعليمية الرسمية لقطاع تعليم الوادي الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي ( اليوتيوب) وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة عبد السلام خفاجة رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على رياض الأطفال والتعليم الأساسي.





كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد على تشديد الرقابة على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة و المتابعة اليومية لأرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.





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كما وجه بتنفيذ مراجعات نهائية إلكترونية "أون لاين" لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع العناصر المتميزة من الكوادر التعليمية لخدمة طلاب المحافظة.





يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.





كما سيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجازة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.





من جانب اخر استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة مدير شركة المقاولون العرب بقطاع أسيوط ومدير مشروعات الشركة بالوادي الجديد، بحضور الدكتور هاني مدكور المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمهندس أحمد خليل مدير عام الشئون الهندسية وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستثمارية لدفع عجلة العمل بالمشروعات في موقع الجامعة بالكيلو ١٠ .





وقال المهندس أحمد خليل مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة إنه خلال لقاء رئيس الجامعة بمدير قطاع أسيوط بشركة المقاولون العرب ومدير مشروعات الشركة بالوادي الجديد تم الاتفاق على تسليم مشروع مبنى كلية العلوم الجناح الغربي كمرحلة أولى نهاية شهر فبراير القادم . وأضاف أن التكلفة الإجمالية لمبانى كلية العلوم تصل إلى 75 مليون جنيه والتى تتضمن مبانى الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا.