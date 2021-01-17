جدول زمني لاستكمال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات من وزير المالية للتيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًأ من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم .





وأشار "عبد القادر" إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتم البدء في هذا المشروع في نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية ، وتم التشغيل الفعلي على ثلاث مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة حيث تم التطبيق على 11000 ممول.





وقال " رئيس المصلحة " إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الاجراءات الضريبية الموحد .

وأوضح الدكتور " السيد صقر " رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن مشروع ميكنة ورقمنة الاجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة ، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الالكتروني بالإضافة إلى الطعن و الاستفسارات والمراسلات مع المصلحة ، وسيكون أيضا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير و الضريبة الإضافية ، وكذلك ادارة الإيرادات و مكافحة التهرب ،والقضايا وإدارة حسابات الممولين ، ورد الضريبة والفحص الالكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري ، وهذا المشروع يضع مصر في مرتبه عالية جدا في المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين وتعتبر مصر من الدولة العربية والأفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية ، موضحًا أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحره ، وهى التسجيل على المنظومة وتقديم الاقرارات الالكترونيه والسداد الالكتروني.





وأضاف " دكتور السيد صقر " أن هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية ، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية ، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأموريه التابع لها الممول ، حيث أن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مُسجلة على المنظومة ، ولن تحتاج المصلحه إلى تقدير ضريبة جزافيا على الممول لأن البيانات المُتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقيه ، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيًا ، وبالتالي لن تتم عمليات الفحص إلا في حالات المخاطر العاليه التي يكون فيها تعاملات مع جهه أخرى تؤكد أن الممول الذي تعامل مع هذه الجهه لم يدرجها ضمن إيرادات اقراره.





وأضاف أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظيه ، وسوف يأخذ الممول فرصته في تحديد الموعد المناسب له للفحص ، وكذلك سوف يكون للممول الحق في طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سوف يكون من خلال نماذج مميكنه ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.





وأوضح " دكتور السيد صقر ": الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة ، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة ، حيث أن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة ، هذا بخلاف انفصال السداد الالكتروني عن الاقرارات ، كذلك فإن الاقرارات الخاصه بضرائب الدخل والاقرارات الخاصه بضرائب القيمه المضافه ، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبه و ضريبه كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر .





ولفت إلى أن كل هذا انتهى في الثلاث مراكز مركز كبار الممولين و مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة core taxation system حيث سيقوم الممول بتقديم الاقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالاقرارات والنماذج الالكترونيه والسداد الالكتروني من تأثير على حسابات الممولين و المسجلين فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة واحدة

تضم تحت مظلتها نظامًا موحدًا يشمل كافة العمليات الضريبية طبقا لإعادة هندسة الإجراءات والتي صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 ، هذا بالإضافة إلى عدد من النماذج ، وكذلك السداد الالكتروني ، فلقد تم الربط بين الاقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية سواءعلى ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة على حساب الاستاذ للممول مما يسهم في تسهيل العمليات الضريبية بالنسبة للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة وإمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الالكترونية والتي تمكن المصلحة من إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل نيابة عن المسجل في المستقبل القريب.





جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان " منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة " لتوعية ممولى مراكزكبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، بالمنظومة بحضور عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة ، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين ، وأحمد خيري مراجع كسب عمل بمركز كبار الممولين ، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل ، والسداد الالكتروني، و ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111)



