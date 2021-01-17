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رياضة

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

الأحد 17/يناير/2021 - 12:17 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يواجه فريق برشلونة وأتلتيك بلباو،  اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

14 قناة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو:

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على 14 قناة مختلفة، من بينهم  قناتي الرياضية السعودية 1 و3، المفتوحتين عبر القمر الصناعي نايل سات.

أما باقي القنوات الناقلة فجميعها أجنبية، وهي كالتالي:
- Match Football 1
- Super Sport HD 3 alb
- Ziggo Sport Select HD
- BTV Action
- Digi Sport 2 HD Romania
- Digi Sport 2 HD Hungary
- Eleven Sports 1 HD
- Eleven Sports 1 HD portugal
-Vamos Bar1
- Vamos HD
- Nove HD Italia
-L'Equipe TV

برشلونة ضد أتلتيك بلباو:

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق اللقب الأول له تحت قيادة مدربه رونالد كومان، والذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي، خلفا لـ كيكي سيتين الذي أقيل بسبب النتائج الكارثية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة م ليونيل ميسي أساسيا مع برشلونة في مباراة اليوم، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.

كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي

في المقابل يطمح أتلتيك بلباو في انتزاع الفوز من برشلونة وتحقيق لقب السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي  1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد التغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

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