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أخبار العالم

روسيا تنفي رفض البرازيل تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ البرازيلي ينظر حاليا في مشروع قانون سيتيح في حال تبنيه استخدام لقاحات تم تسجيلها في عدد من الدول الأخرى منها روسيا دون إجراءات إضافية.

كانت دول صربيا والأرجنتين وبيلاروسيا والجزائر وبوليفيا وفلسطين وفنزويلا قد اعتمدت "سبوتنيك V"، وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة أن دولتين أخريين من المتوقع أن تسجلا اللقاح الأسبوع القادم.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.


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