ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية ، أنه لا صحة إطلاقًا لوجود سيارة مفخخة أمام محطة قطارات أبو كبير، موضحًا أن السيارة التي عُثر عليها لا توجد بها أية مواد متفجرة.





وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوجود سيارة متروكة أمام المحطة من عصر أمس، واشتبه الأهالي بإمكانية احتوائها علي مواد متفجرة وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي متفجرات بالسيارة أو تفخيخها.





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فيما أكد عدد من أهالي المنطقة أن السيارة مركونة من عصر الأمس بالقرب من محطة السكة الحديد، وبعد الإبلاغ عنها من قبل الأهالي تحركت القوات الأمنية والحماية المدنية ورئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتبين بأنها سيارة ملاكي رينوه تحمل ب ص ق ٦٣٨ ملك "إبراهيم ع" صاحب مصنع جلود ومقيم بأبو كبير، وتم سحبها الي قسم شرطة أبو كبير لتحرير محضر بالواقعة.