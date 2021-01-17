سقوط هارب من حكمين بـ "الإعدام والمؤبد" في القاهرة

فى إطار جهود رجال الأمن بالقاهرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، تم ضبط هارب من حكمين "بالإعدام والمؤبد" أثناء اختبائه داخل شقة بالمرج.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على رصد العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.





تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بضبط شخص مقيم بدائرة القسم وسبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا (قتل، سلاح، مخدرات، سرقة، ضرب) من بينهم حكمين الأول بالإعدام والثاني بالسجن المؤبد حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.





وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأمر اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.