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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: مواقف السيسي الحاسمة تجاه الأزمة الليبية حائط صد قوي في مواجهة التدخلات الخارجية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:03 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي ورئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقباله أمس، مؤكدًا على اعتزازه الشديد بهذا اللقاء وما دار خلاله من مناقشات بنّاءة حول دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم لمؤسسات العمل العربي المشترك، وخاصة البرلمان العربي، الذي تحتضنه القاهرة منذ تأسيسه، ولم تبخل بتقديم أي دعم أو مساندة لتفعيل دوره في خدمة العمل العربي المشترك وتوثيق الروابط والعلاقات بين شعوب الدول العربية.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنقلة الحضارية والتنموية غير المسبوقة التي شهدتها جمهورية مصر العربية في جميع المجالات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنفيذ المئات من المشروعات القومية العملاقة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التي أشادت بها كبرى المؤسسات الدولية، مما جعل مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفًا أن مصر تمر حاليًا بمرحلة إعمار تاريخية، ويُحسب لها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها حققت هذه الإنجازات فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة.



 وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز وصون الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية والدفاع عن سيادة الدول العربية، مضيفًا أن مواقف السيسي الحاسمة تجاه الأزمة الليبية بشكل خاص، تمثل حائط صد قوي في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لها .



 وفي هذا السياق، أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود المخلصة والمقدرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الدفاع عن مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياها في كافة المحافل الإقليمية والدولية والحفاظ على سيادة الدول العربية، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية، مشددًا في هذا الشأن على أن البرلمان العربي سيظل داعم بشكل دائم لكافة القضايا التي تهم جمهورية مصر العربية وتخدم مصالح شعبها الشقيق.
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