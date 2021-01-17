الأوقاف تقرر إيقاف كبير مفتشي الدعوة بإدارة بدر بالبحيرة وإحالته للتحقيق

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف حسن فؤاد حسن كبير مفتشي الدعوة بإدارة أوقاف بدر بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة.

فى سياق آخر.. استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت 16/ 1/ 2021م.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد "الروضة” بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، ومليون ونصف المليون من المحافظة.



