محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277 كيلو متر خلال شهر ديسمبر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تطهير 277 كيلو و624 متر طولي بعدد 83 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن تطهير 14 مجرى مائيا "ترع" بطول 52كيلو و951 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السليسلة، وبحر الزربي الشرقي، وبحر ديسيا البلد، ومسقة علام، وبحر الروضة الشرقي، بالإضافة الى تطهير مخر السيل، وترعة العجوز، وبحر دار الرماد.
كما تم تطهير 10 مجرى مائي "ترع" بطول 49 كيلو و91 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر المنيا الشرقي، وبحر الكوم، والجنابية اليمنى لحجز دفنو، وترعة غابة دفنو، وجنابية شقلوف، والجنابية اليسرى لبحر البنات، وجنابية كمال، وبحر ابو جندير، وبحر البلد، وبحر المعربين، وبحر الغرق، ومسقة الجريتلي، وبحر البشوات، وجنابية العيسوي، وبحر النزلة، وبحر البنات.
وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 17 مصرفًا بطول 76كيلو و65 متر طولي، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 42 مصرفًا بطول 98 كيلو و698 متر طولي، خلال شهر ديسمبر أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الخرس، ومصرف البشيهية، والقاطع الشرقي، والقاطع الغربي، والمأتين، ومصرف خوردالية داخل الكتلة السكنية لقرية ابجيج، التابعة لمركز الفيوم.
الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في إطار خطة شاملة للتطهير، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ، والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر، أعلن اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن قطع مياه الشرب لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح غدٍ الأحد، وحتى الواحدة صباح يوم الأربعاء، في 9 مناطق بالفيوم.
يأتى ذلك بسبب قيام وزارة الري بأعمال صيانة وإشغالات على بحر البنات بمركز إطسا، مما يتسبب في إيقاف محطات الشرب على بحر البنات التابع للمركز.
وأضاف درة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى أبو جندير، عزبة شكري، أبو ديهوم، البرنس، الحجر، الريان، قليون، المقراني ، وتوابعهم.
وأكدت رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان أصدرته الشركة اليوم ، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة من انقطاع مياه الشرب عنها .