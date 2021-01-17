شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي

وظهر عماد متعب في الصورة برفقه محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا خلال حضورهما حفل زفاف الفنان نادر حمدي.

واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.





وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.