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محافظات

بتكلفة 45 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالجيزة بمعدات جديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:54 م
معدات دعم منظومة
معدات دعم منظومة النظافة بالجيزة
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دعم منظومة النظافة بــ45 مليون جنيه لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التى بحاجة الى تكثيف دوريات العمل بها إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجددًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال معاينة المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافه بها والبالغ تكلفتها 18,5 مليون جنيه وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. 

وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح المحافظ أنه تم رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40  معدة نظافة متنوعة الاحجام والاستخدامات خلال العام المالى الحالى نظرًا لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح موجها بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

 وأكد المحافظ لعمال الورش بتحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حاليًا .

من جانبه، أشار شفيق جلال إلى أن السيارات الجديدة شملت سيارة ديلوفو كنس الى بتكلفة 7 ملايين جنيه و2 مكنسة كنس الى بتكلفة 1,5 مليون جنيه ولودر 4 مترات بتكلفة 3,6 مليون جنيه وكلارك بتكلفة 2,5 مليون جنيه و2 سيارة نظافة حمولة 10 أطنان بتكلفة 3 ملايين جنيه وماكينات للحام ومستلزمات ورش التصليح بتكلفة 700 ألف جنيه.
بتكلفة 45 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالجيزة بمعدات جديدة
بتكلفة 45 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالجيزة بمعدات جديدة
بتكلفة 45 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالجيزة بمعدات جديدة
بتكلفة 45 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالجيزة بمعدات جديدة
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