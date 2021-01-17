إطلاق اسم الشهيد تامر أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسي

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد مجند قوات مسلحة " تامر أمين أبو خيشة " على مدرسة منوف للتعليم الأساسي بمدينة منوف، والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء، وذلك تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظًا على مصرنا الحبيبة.





وأوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .



