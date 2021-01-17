ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إطلاق اسم الشهيد تامر أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:41 م
الشهيد تامر أمين
الشهيد تامر أمين أبو خيشة
Advertisements
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد مجند قوات مسلحة " تامر أمين أبو خيشة " على  مدرسة منوف للتعليم الأساسي بمدينة منوف، والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء، وذلك تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظًا على مصرنا الحبيبة.

وأوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .

الجدير بالذكر أن الشهيد تامر أمين أبو خيشة ابن قرية دمليج بمركز منوف ، أعزب واستشهد في سن 22 عاما ووالده يعمل فلاح  ووالدته ربة منزل ولديه اثنان من الأشقاء.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي