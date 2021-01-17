يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع عريس قبل زفافه بشهر في الدلنجات

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية "أحمد رامي" التابعة لمركز الدلنجات في البحيرة ، بعد وفاة الشاب "كرم فايز" قبل شهر من زفافه إثر انقلاب سيارته.





وعاشت القرية يومًا استثنائيًا لم تشهده من قبل عقب انتشار نبأ وفاة الابن الوحيد لأسرته بعد وفاة شقيقه الأكبر في حادث أيضا العام الماضي، ففي الوقت الذي كان الجميع في انتظار مرور الوقت لاستقبال حفل زفافه كي تعود الفرحة علي أفراد أسرته تحول الأمر إلى سرادق عزاء مرة أخرى.





وذكر الأهالي أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة إثر انقلاب سيارته أعلى كوبري عمارة بمركز حوش عيسى أثناء عودته من منزل خطيبته للاتفاق على تجهيزات الزفاف، مما أصاب الجميع بحالة من الصدمة والذهول.





وكانت أسرة الشاب "كرم فوزي عبد الونيس، ٢٣ سنة، تستعد للزفاف بتوزيع كروت دعاوى الفرح علي أهالي القرية، ولكن سرعان ما تحول إلى دعوة من خلال مكبرات الصوت لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.





وترجع الأحداث عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري عماره بنطاق مركز حوش عيسى.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن مصرع سائق السيارة ويدعى "كرم فوزي عبد الونيس، ٢٣ سنة"، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بحوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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