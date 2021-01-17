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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 17357 شخصًا خلال 24 ساعة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:36 م
الكمامات
الكمامات
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (17357) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17199) شخصا ، و (158) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (548) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (216) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1109) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

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