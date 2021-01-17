خروج شمال أفريقيا من السباق.. من يكون رئيس الكاف القادم؟

بدأ سباق المنافسة على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي ستجرى انتخاباتها في الثاني عشر من شهر مارس المقبل فى المغرب، حيث ينافس على رئاسة الكاف الرباعي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما والسنغالي سينجور أوجستين.





وخرجت دول شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر والمغرب والجزائر وتونس من سباق الترشح واقتصر دورها على دعم المتبارين على نيل منصب رئيس الكاف القادم.





صدى البلد يسلط الضوء على سباق المنافسة على كرسي رئاسة الكاف فى القارة السمراء.





الأسد الكاميرونى يعود





عاد اسم الكاميرونى عيسى حياتو إلى الواجهة بتعيينه في منصب الرئيس الشرفي لـ الكاف فيما جاء اسم المهندس هاني أبو ريدة والجزائرى خير الدين زطشي رئيس اتحاد بلاده بالمنافسة على عضوية المكتب التنفيذي لـ "الفيفا" فيما اختفي الجزائري محمد روراوة عن سباق الترشح على رئاسة الكاف.





وشهدت الآونة الأخيرة تراجعا جزائريا داخل ردهات الكاف على الرغم من مكانة وتأثير روراوة كواحد من أقوى أربعة رجال في "الكاف" إلا أنه لم يساعد الجزائريين على دخول لجان "الكاف" ولم يدافع عنهم رغم قدرته على الدفع بجمال حيمودي في لجان تحكيم "الكاف" والدفع أيضا بوليد صادي مثلا للواجهة رغم أن الشاب السطايفي يمتلك كافة المؤهلات من شهادات وكاريزما وخبرة،





فى حين لا يمتلك خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثقلا فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رغم أنه كان قادرًا على دخول مكتب "الكاف" التنفيذي العام الماضي وخسرت الجزائر منصبا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





انفانتينو يدعم الموريتاني





الموريتاني أحمد ولد يحيى يحظى بدعم غير مشروط من رئيس "الفيفا" السويسرى حياتي انفانتينو الذي يريد ضخ دماء جديدة في عروق الاتحاد الإفريقي بعيدًا عن شبهات الفساد التي لاحقت الرئيسين السابقين.





أبوريدة ولقجع يدعمان الجنوب أفريقي





الملياردير الجنوب أفريقي موتسيبي، صهر رئيس جنوب أفريقيا ورئيس فريق ماميلودي صنداونز الذي جمع ثروته من التعدين، والذي يقوم بحملة انتخابية كبيرة يحظى بدعم المغربي فوزى لقجع والمهندس هاني أبو ريدة.





في حين السنغالي أوجستين سينجور يحظى بدعم إتحادات أفريقية بحكم خبرته وقد يكون رقما صعبا في المعادلة.





باتريس موتسيبي





يبلغ من العمر 58 عامًا، ولد في جنوب أفريقيا، وهو رئيس نادي ماميلودي صن داونز وأحد أغنى رجال الأعمال هناك وفي القارة الأفريقية بشكل عام.





متزوج من إحدى شقيقات رئيس جنوب إفريقيا، ويعد أحد أقطاب صناعة التعدين هناك وتقدر ثروته بـ 2.1 مليار دولار أمريكي، واستحوذ على نادي صن داونز منذ عام 2003.





ونال دعم رئيس جنوب أفريقيا والاتحاد الجنوب إفريقي للعبة للترشح على مقعد رئاسة الكاف.





أحمد ولد يحيى





يبلغ أحمد ولد يحي من العمر 44 عامًا، ولد في موريتانيا، وهو رئيس اتحاد اللعبة هناك منذ عام 2011.





أحمد ولد يحيى أسس نادي نوذايبو الموريتاني عام 1999 وكان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وظل رئيسًا له حتى انتخابه رئيسًا للاتحاد الموريتاني عام 2011.





ويحظى الموريتاني أحمد ولد يحي بدعم وتأييد السويسري جياني إنفانتينو للفوز بمقعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





جاك أنوما





يبلغ من العمر 68 عامًا، ولد في ساحل العاج وهو رئيس اتحاد اللعبة الشرفي في بلاده بعدما ترأسه بين عامي 2002، 2011.





هو أول من ترشح لرئاسة الكاف، وكان يعرف بمعارضته الشديدة لعيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق، حتى أنه حاول الترشح ضده على مقعد الرئيس لكن بسبب قوانين الاتحاد لم يدخل سباق الانتخابات.





السنغالي أوجستين سينجور





ويشغل سنغور الذي يرأس الاتحاد السنغالي منذ عام 2009، منصب عمدة غوريه، وهي جزيرة صغيرة يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة ورمز لتجارة الرقيق تقع قبالة العاصمة دكار، وهو أيضًا عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للعبة إضافة إلى عمله محاميا.





وشهدت ولايته لرئاسة الاتحاد السنغالي بلوغ منتخب بلاده بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر عام 2019 حيث خسر امام الجزائر صفر -1.