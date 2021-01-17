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برلمان

رئيس البرلمان: خليل ممثلا لحزب النواب ومغاوري لـ "التجمع" وإمام لـ "العدل"

الأحد 17/يناير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.

وقال جبالي، إن حزب التجمع اختار النائب عاطف مغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية، وأن حزب العدل أخطره باختيار النائب عبد المنعم إمام ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حزب النور أخطره باختيار النائب أحمد خليل، ممثلا للحزب تحت القبة، كما تم اختيار ايهاب منصور بسطاوي رئيسا للهية البرلمانية للمصري الديمقراطي.
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