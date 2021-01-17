بريطانيا ترحب بما أنجزته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الوطني الليبي

رحب السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبي.





وقال السفير البريطاني - في تغريدة أوردتها بوابة أفريقيا اليوم /الأحد/ - "أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني" مؤكدا أنها "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021".





كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.



