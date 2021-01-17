ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

الأحد 17/يناير/2021 - 03:35 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، عن حصول أكثر من 295 ألف شخص على لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال العبدالعالي، اليوم الأحد، إن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعل البلاد في أمن صحي، موضحًا أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، مؤكدا استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة أنه لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وأشار العبدالعالي إلى أن التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خطر جدًا.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 364929 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 356687 حالة.

وأكدت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أقل حصيلة يومية بإصابات كورونا

ارتفاع عن أمس.. السعودية تسجل 142 إصابة جديدة بـ كورونا

السعودية: فوق الـ 700 ألف شخص تقدموا لتلقي لقاح كورونا

الصحة السعودية: لقاحات كورونا تصل جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع

الصحة السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بعد الرد على نجيب ساويرس.. هاشتاج #كامل_الوزير يتصدر تويتر

فضيحة أمريكية.. حقيقة تمويل دول ومنظمات أجنبية لأحداث الكونجرس

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 9

حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية