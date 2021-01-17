نقل أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان لخزانة الدولة

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.





صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم.





وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.





وشملت الدعوى كلا من، ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.