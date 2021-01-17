ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إيزي إيميكا نجم المصري

الأحد 17/يناير/2021 - 05:09 م
إيزي إيميكا
إيزي إيميكا
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن بدء تفاوض مسئولي النادي مع وائل الخربتاوي، وكيل النيجيري "إيزي إيميكا"، لاعب وسط المصري البورسعيدي خلال الساعات الحالية.

يأتي هذا من أجل ضم اللاعب للقلعة البيضاء، بعد ترحيب "إيزي" بالانضمام إلى الزمالك، وعقد وكيله جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل من أجل مناقشة وضعه مع نادي المصري البورسعيدي.

وأرسل اللاعب إنذارًا بفسخ عقده لإدارة المصري البورسعيدي بسبب عدم صرف مقدم عقده للموسم الحالي، إلى جانب عدم صرف 25% من قيمة عقده للموسم الماضي.

وهدد اللاعب بفسخ عقده في غضون أيام حال عدم إنهاء أزمة مستحقاته المالية خاصة أنه تلقى عدة عروض من الدوري المصري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل أتشمبونج: اللاعب حصل على حكم بمليون و200 ألف دولار بعدما اتهم الزمالك بالعنصرية

الأزمة تشتعل.. أشيمبونج يرفض التفاوض مع الزمالك ويهدد بالتصعيد

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

فرجاني ساسي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك.. صور

ترشيحاتنا

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي

بعد الرد على نجيب ساويرس.. هاشتاج #كامل_الوزير يتصدر تويتر

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين