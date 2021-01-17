بني سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة التليفونات في الكأس

عاود الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف لأداء تدريباته اليومية بملعب النادى ببنى سويف استعدادا لمواجهة تليفونات بنى سويف بمنافسات الدور التمهيدي بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .
وخاض اللاعبون تدريبا خفيفا تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون .
وشتمل تدريب الفريق على إجراء تقسيمات ضمت اللاعبين وسط مشاركة العديد من الناشئين الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية .
وطلب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين بغلق صفحة مباراة الاعلاميين والتركيز فى القادم ، وأجرى الفريق اختبارات ' رابد تيست .
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تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام ضيفه الإعلاميين بنتيجة 1/1 بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.
كان فريق الإعلاميين تقدم عن طريق محمد أسامة بالدقيقة 33 بالشوط الاول وتعادل محمود عبد العاطى لبنى سويف بالشوط الثانى بالدقيقة 27 .
بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدء المباراة بتشكيل مكون من ( شريف مدحت و محروس محمود ومصطفى عبد الوهاب وحسام البدرى وعبد الواحد عبد العزيز أسامة مرعى ومحمود فرج ومعتز محروس وكريم اشرف واحمد عبد الرازق و محمود عبد العاطى ).
فيما بدأ الإعلاميين اللقاء بتشكيل مكون من حسام عبد الخالق وباسم عيد وخالد سعيد ومحمد طارق وشريف عمر ومحمد اشرف واغاثون ميلاد وفلفل عمر ومحمد أسامة حمادة جلال و اسلام كمال )