بني سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة التليفونات في الكأس

عاود الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف لأداء تدريباته اليومية بملعب النادى ببنى سويف استعدادا لمواجهة تليفونات بنى سويف بمنافسات الدور التمهيدي بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .





وخاض اللاعبون تدريبا خفيفا تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون .





وشتمل تدريب الفريق على إجراء تقسيمات ضمت اللاعبين وسط مشاركة العديد من الناشئين الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية .





وطلب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين بغلق صفحة مباراة الاعلاميين والتركيز فى القادم ، وأجرى الفريق اختبارات ' رابد تيست .

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