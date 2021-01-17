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تعليم

برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات

الأحد 17/يناير/2021 - 06:13 م
جامعة بور سعيد
جامعة بور سعيد
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كتب مجمد الغزاوى

وقع اليوم الأحد الموافق برتوكول تعاون بين وزارة الاوقاف وجامعة بورسعيد حيث وقع عن الجامعة  الدكتور  ايمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة ووقع عن وزارة الاوقاف  جمال فتحي السيد عواد مدير عام مديرية الاوقاف ببورسعيد  ممثلا عن وزارة الأوقاف ببورسعيد.

 

جاء البرتوكول بهدف  عقد دورات تدريبة للأئمة والواعظات في عدة مجالات منها اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع والمهارات الإعلامية بناء على توجهات  الدكتور محمد  مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع الجامعات المصرية خاصا في مجال تدريب الائمة والواعظات

 

حضر مراسم توقيع البروتكول من جامعة بورسعيد الدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

 

وعقب توقيع البرتوكول اعرب الدكتور رئيس الجامعة عن ترحيبه بهذا البرتوكول انطلاقا من دور جامعة بورسعيد في خدمة مجتمعها وإسهامها من خلال علمائها الأجلاء في عقد  دورات تدريبة للأئمة والواعظات والمساهمة في ثقل المهارة العلمية والفكرية لهم

 

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وأكد رئيس الجامعة على ان جامعة بورسعيد على استعداد تام لما تملكه من قدرات في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية ان تتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لخدمة المجتمع

برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات
برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات
برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات
برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات
برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد لتدريب الأئمة والواعظات
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