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أخبار العالم

جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا بلغ 140 لقاحا في الدقيقة

الأحد 17/يناير/2021 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، اليوم الأحد، إن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وصل حاليا إلى 140 لقاحا كل دقيقة.

وأضاف "جونسون"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إنه لأمر لا يصدق أننا نقدم اللقاح الآن بمعدل 140 ضربة في الدقيقة.. شكرا مجددا لكل من يساعد في هذا الجهد الوطني.. دعونا نواصل حماية العاملين في هيئة الصحة الوطنية من خلال البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح".

وجاء تصريح جونسون في أعقاب تصريح مماثل للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، سايمون ستيفنز، الذي قال إن الهيئة تقوم حاليا بالتطعيم بمعدل 140 لقاحا في الدقيقة، مشيرا إلى أنها في طريقها للوصول إلى 1.5 مليون جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

وأشار ستيفنز إلى أن عملية التطعيم في إنجلترا أسرع بنحو 4 مرات من سرعة اكتشاف إصابات جديد بـفيروس كورونا.

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