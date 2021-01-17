مسئول فلسطيني: الرئيس السيسي والعاهل الأردني سيبحثان إعداد موقف مشترك يقدم لبايدن بشأن السلام

قال مسئول فلسطيني، اليوم الأحد، لصحيفة "الشرق" السعودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيبحثان غدًا إعداد موقف مشترك يقدم للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن السلام.





وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قالت صباح اليوم إن الرئيس السيسي، سيزور العاصمة عمان غدا الاثنين، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



