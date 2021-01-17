السياحة والآثار: زيارة تعريفية لاثنين من أهم المدونين البريطانيين لأهرامات الجيزة وسقارة

في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاثنين من أهم المدونين والمؤثرين في المملكة المتحدة لمصر، زار المدونان على مدار اليومين الماضيين منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من معالم القاهرة التاريخية منها قلعة صلاح الدين الأيوبي وجامع محمد علي بالقلعة، ومسجد أحمد ابن طولون.





وأعرب المدونان عن انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة واعجاز المصريين القدماء في بناء الهرم ونحت تمثال أبو الهول، كما أبدوا إعجابهم بتميز العمارة الإسلامية وطراز الفن الإسلامي.





والتقط المدونان العديد من الصور التذكارية والفيديوهات بهذه الأماكن السياحية والأثرية ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





ومن المقرر أن تستكمل الهيئة تنظيم البرنامج السياحي لهذين المدونين ليتضمن زيارة عدد من المناطق الأثرية منها شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة مدينة شرم الشيخ والقيام بتجربة سياحية متميزة بها من خلال الرحلات البحرية والأنشطة السياحية المختلفة.





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعوة أهم وأشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر وتعريفهم بالأنماط والمقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.



