سامسونج تستعد لطرح هاتف متطور ببطارية لا مثيل لها

حصل هاتف سامسونج المرتقب والذي يحمل اسم النموذج SM-M62F / DS، على اعتماد هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، والتي كشفت عن أنه الهاتف المسمى Galaxy M62، سيأتي ببطارية عملاقة بقوة 7000 مللى أمبير في الساعة.





وكما كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن جهاز SM-M62F / DS، سيتم شحنه بشاحن سريع بقوة 25 وات، ويتميز بمنفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.









وتتضمن المستندات الموجودة على الموقع الإلكتروني للجهة التنظيمية الأمريكية والذي يحمل رمز الطراز SM-E625F / DS، من المتوقع أن ينطلق بالأسواق تحت اسم Galaxy F62، ومن المحتمل أيضًا أن تبيع سامسونج نفس الهاتف بأسماء مختلفة في أسواق مختلفة.





ومن ناحية أخرى، كشفت قوائم Geekbench، أن هاتف SM-E625F، سيعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 9825، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل جوجل الأحدث أندرويد 11.





ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هاتف Galaxy M62، ضمن الفئة المتوسطة قريبا.



