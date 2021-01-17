سالم أبو عاصي: النبي كان يقوم الليل 3 ساعات كل ليلة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا سابقًا بالأزهر الشريف، إن العقل مناط التكليف ولولا العقل ما عرفنا الله ، مشيرا إلى أنم الفقهاء لم يستطع واحد منهم أن يستنبط الاحكام من القرآن إلا من خلال العقل.





وأضاف أبو عاصي خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" : الغاء عقلك في الاسلام غير موجود، أبى الله أن يتم إلا كتابه ماعدا القرآن ممكن يقبل وممكن يرد".





وتابع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 3 ساعات كل ليلة، وفي ليلة من الليالي قام 6 ساعات.





و قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، إن التيار السلفى لا يعتمد على العلوم الشرعية ومن جهلهم يقدمون الحديث النبوى على الآيات القرآنية وحصروا تصحيح الأحاديث وتضعيفها فى "الألبانى.





وأضاف أن الأطقم الطبية بالمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية للمرضى فى ظل جائحة كورونا ، لهم أجر وثواب كبير يعد أعظم من قيام الليل.







