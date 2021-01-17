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رياضة

موسيماني: أهدرنا العديد من الفرص أمام «البنك».. ولست قلقا على الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 08:43 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالأهلي، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على استاد حرس الحدود المكس، ‏وانتهت بالتعادل السلبي.‏

وقال "موسيماني"، «قدمنا ما في استطاعتنا خلال مباراة البنك الأهلي، ولم يكن هناك أي خطورة ‏على مرمى محمد الشناوي، ولم يحالفنا التوفيق خلال الفرص التي أتيحت لنا، وأحترم طريقة ‏اللعب التي خاض بها المنافس مباراة اليوم».‏

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن فريق البنك الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة، وأنه ‏كمدرب يحترم قرارات الحكام، ويركز على عمله كمدرب، ويبحث عن سبب عدم تسجيل ‏الفريق للأهداف.‏

وأشار "موسيماني"، إلى أن تمركز الحكم محمد سلامة وقت الهدف الذي سجله أيمن أشرف كان ‏جيدا، والمفترض أن رؤيته للعبة كانت جيدة، لكنه عاد إلى الفار ثم ألغى الهدف للأسف.‏

وشدد المدير الفني للأهلي على أن سيطرة واستحواذ الأهلي خلال المباراة كانت واضحة، ولكن هذا لم يكن كافيا ‏للتسجيل، والكرات العرضية لم تكن متقنة بالقدر الكافي، وكان هناك نوع من الاستعجال ‏بسبب الضغوط على اللاعبين.‏

وقال موسيماني إنه دفع بوليد سليمان في مواجهة البنك الأهلي لأنه سجل في المباريات ‏الماضية ويستحق الحصول على فرصته، ولكنه تعرض لإصابة.‏

وواصل المدير الفني حديثه قائلا «وليد سليمان يمتلك خبرات وعندما استشعر آلاما عضلية ‏خرج من الملعب، وتم الدفع بوالتر بواليا».‏

وأكد المدير الفني أنه ليس قلقًا على الأهلي، خاصة أن الفريق يخلق العديد من الفرص خلال المباريات ‏ويصل إلى مرمى المنافسين.‏

وتحدث موسيماني عن والتر بواليا، قائلا إنه يسعى إلى تسجيل الأهداف وربما يكون تحت ‏ضغوط، لكن في النهاية هذا هو حال كرة القدم.‏

واختتم موسيماني حديثه بالتأكيد أن اليوم لم يكن يوم الأهلي، خاصة أن الفريق كان ‏في منتصف ملعب المنافس طوال المباراة، وضغط بقوة ولكن التوفيق غاب عن اللاعبين في أكثر من ‏فرصة.‏

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