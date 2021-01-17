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ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المونديال.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 10:06 م
كأس العالم لليد
كأس العالم لليد
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داليا أحمد
قال خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن فى حالة ظهور أى حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو التأكد من إصابتها  داخل المجموعة المغلقة من الفرق المشاركة يتم عزلها فى غرفة  من غرف  الفندق ، حيث يوجد فى الفندق ما بين 8 إلى 10 غرف عزل.

أوضح ، خالد مجاهد ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"،أنه فى حالة التأكد من إيجابية الإصابة بالفيروس يتم نقل المريض إلى إحدي المستفيات التابعة لوزارة الصحة التى تستقبل حالات كورونا ويتم تقييم الخالة وعمل جميع الفحوصات اللازمة لتقييم الحالة .

تابع "مجاهد " أنه فى حالة إحتياج الحالة للعزل المنزلى يتم عزله فى أحد الفنادق المخصصة للعزل وإذا حالته تحتاج البقاء فى المستشفي فيتم نقله إلى مستشفيات متخصصة تابعة لوزارة الصحة والسكان.

نوه "مجاهد" ، إلى ان هناك بعض الابحاث كانت إيجابية ثانى يوم الوصول إلى القاهرة وتم عمل كل بروتوكولات العلاج لهم وتقييم الحالة وكانت إصابتهم بسيطة وت نقلهم للغرف المخصصة للعزل فى الفنادق ، مستكملًا انه حتى الآن الإصابات بسيطة وكانت هناك حالتان إيجابيتان واتحولا لسلبية .

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