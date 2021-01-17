معلومات لأول مرة.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب ومصير حكومة مدبولي

كشفت الإعلامية لميس الحديدى حقيقة التعديل الوزارى المرتقب ومصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.



وأكدت لميس الحديدى خلال برنامج، "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إى"، أن إستدعاء حكومة الدكتور مدبولى ووزراء الحكومة طبقا لجدول زمنى لمجلس النواب تفسيرها هو أن كل الانباء عن التعديل الوزارى قد اختفت وان هذه الحكومة بهذا التشكيل باقية.



من جانبه قال النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن مثول الحكومة امام البرلمان ليس لنيل الثقة.



وأضاف سعد الدين خلال مداخلة مع برنامج، "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إى"، أن الحكومة قدمت برنامجها امام البرلمان السابق تحت "عنوان مصر تنطلق 2018 /2022.



وتابع وكيل البرلمان، أن الحكومة عادت وقدمت تقرير عن ما تم تنفيذه من البرنامج الذى نالت الثقة على أساسه فى الفترة ما بين، يوليو 2018 حتى يوليو 2020.



وأوضح النائب أحمد سعد الدين، أنه بمطابقة البرنامج مع التقرير تبين وجود أوجه قصور وسلبيات، مشيرا إلى أن أغلب الوزارات لديها اوجه قصور فى تنفيذ مهامها.



وأكد وكيل مجلس النواب ان اغلب لجان البرلمان لديها ملاحظات على اداء الحكومة، مشيرا إلى أنه لن يتم سحب الثقة من إى وزير لأن سحب الثقة يتطلب التقدم بأستجواب ضد الوزراء.