فيفي عبده عن اعتزالها الرقص: برقص من البيت

كشفت الفنانة فيفى عبده، عن أنها كانت مريضة ولكنها الآن في فترة التعافي من المرض، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الرقص الشرقى، قائلة "أنا برقص في البيت، أنا بحب الرقص الشرقي، وبقدمه من البيت والجمهور يتجاوب معي".





وأضافت "عبده" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أنا كنت بطلع في الفيديوهات وبطمن الجمهور عليا.. بس في الناس كانت بتفكر أني تعبانه وبموت"، معقبة "اللي بينشر الأخبار دي يعمل على نشر الخوف لدي أهلي وجمهوري".





وتابعت "من أكثر الشائعات التي تأثرت بها هي أني داخل العناية المركزة وأني خلاص بعد أنفاسي الأخيرة".





وفيما يخص شائعات ارتداء الحجاب، أوضحت أنها "كانت تصلى وطلعت لايف بالحجاب الناس فكروا إنى اتحجبت.. بس الجو كان برد وطلعت بيه لايف عادي"، معقبة: مهما الواحد عمل مش هيعرف يرضي الناس".