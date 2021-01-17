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مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة: تعديل وزاري يشمل من 8 إلى 10 وزارات

الأحد 17/يناير/2021 - 11:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
كشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري المتوقع الفترة المقبلة. 

وتوقع بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الأحد، أن هناك تعديلا وزاريا يشمل من ثماني إلى عشر حقائب وزارية.
 
وأضاف: "عدد من الوزراء سيكونون برفقة رئيس الحكومة أمام البرلمان هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن كل مسؤول سيعرض خطته وما قدم منها في خطاب رسمي أمام مجلس النواب.
 
وعن احتمالية سحب الثقة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رد بكرى، قائلا :" الرجل تفانى في بذل جهد كبير في عمله". 

وتابع بكري، أن استدعاء الحكومة طبيعى وهدفه مراجعة الحكومة لخطتها 2022/2018 وهو ليس إجراء روتينيا.
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