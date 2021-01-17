اميل نيلسن حارس مرمى الدنمارك يحصد لقب رجل مباراة الكونغو في مونديال اليد

حصد اميل نيلسن، حارس مرمى منتخب الدنمارك، لقب رجل مباراة الكونغو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة؛ بعد مساهمته في فوز فريقه، وتأهله للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.





واكتسح منتخب الدنمارك نظيره الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة العالم بنتيجة 39 - 19.





وسيطر المنتخب الحاصل على لقب بطولة العالم في نسختها الأخيرة - 2019، على المباراة منذ بدايتها، حيث تمكن من حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 23 - 10، وسط استسلام تام من المنتخب الكونغولي.





وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين، صاحب الوصافة، ليضمنا مقعدهما في الدور الرئيسي، بينما تحسم البطاقة الثالثة عن المجموعة في مواجهة منتخب البحرين والكونغو الديمقراطية في ختام مباريات المجموعة، الثلاثاء.



