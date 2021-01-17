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علامات مهمة تشير إلى نقص المغنيسوم في الجسم

الأحد 17/يناير/2021 - 11:39 م
علامات مهمة تشير
علامات مهمة تشير الى نقص المغنيسوم في الجسم
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اسماء محمد
يعد المغنيسيوم من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الانسان للعمل بشكل جيد ولكن للأسف معظمنا لا يعلم الكثير عن هذا العنصر الغذائي المهم وخطورة نقصه في الجسم على الصحة العامة وأهم العلامات التى تساعدنا في اكتشاف نقص نسبته في الجسم.


ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن نقص المغنيسيوم يظهر أولًا على أنه فقدان الشهية والغثيان والقيء والتعب والضعف، ويمكن أن تتطور لتسبب التنميل والوخز وتشنجات العضلات وإيقاع القلب غير الطبيعي وحتى تغيرات في الشخصية. 


وذكر موقع "مايو كلينك" أنه يمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى خلل في الإلكتروليت ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم أو البوتاسيوم ، يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الضعف والتعب . 


وإليكم علامات وأعراض مستويات المغنيسيوم دون المستوى الأمثل وفقا لما اورده موقع " everydayhealth ".


الصداع والصداع النصفي
قد يلعب المغنيسيوم دورًا في النواقل العصبية التي تساعد في السيطرة على الألم أو منعه ، وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية . 


تقلصات العضلات مع ممارسة الرياضة
نظرًا لأن المغنيسيوم هو إلكتروليت ضروري لوظيفة العضلات ، فقد تلاحظ أنك تعاني من تقلصات متكررة أثناء النشاط البدني .


متلازمة تململ الساقين (RLS) أو تقلصات العضلات الليلية
قد يساعد المغنيسيوم في استرخاء العضلات ، مما يقلل من الرغبة الملحة التي لا يمكن السيطرة عليها للارتعاش أو تحريك ساقيك أثناء الراحة ، وفقًا لعيادة كليفلاند. 


القلق أو الاكتئاب
يقول فاجنر إن بعض النواقل العصبية تتطلب المغنيسيوم لتعمل بشكل صحيح، قد تجعل النواقل العصبية غير المتوازنة من الصعب تهدئتك أو تجعلك تشعر بالضيق ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية مثل القلق والاكتئاب .


إمساك
يدعم المغنيسيوم الوظيفة العضلية في جدار القولون ويساعد على تهدئتك ، وكلاهما يشجع حركة الأمعاء ويقلل من  الإمساك ، كما يقول فاجنر.


إعياء
المغنيسيوم له دور في تخليق ثلاثي فوسفات الأدينوزين الذي يتم إنتاجه في الميتوكوندريا ، أو مصنع الطاقة في الخلايا. 

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