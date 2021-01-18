تساعد 50% من الفقراء.. التضامن: مصر لديها 52 ألف جمعية أهلية و59 مؤسسة أجنبية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر يوجد بها 52 ألف جمعية أهلية و 59 مؤسسة أجنبية وهناك كيانات عدة لا يمكن الاستهانة بها ولا يوجد دولة تعمل بمفردها ويجب علينا تنظيم أنفسنا بالعمل المشترك مع الجمعيات الأهلية. ألفأهلية





وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر: الرئيس السيسي كان له رأي سديد في الاستجابة لطلبات المجتمع المدني وقمنا بتعديل بعض القوانين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأمر بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات الأهلية بعد توجيه من الرئيس السيسي.





: 50% من الفقراء في مصر يشارك في علاجهم الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى أن الجمعيات كانت تقدم حضانات لرعاية للأطفال الغير قادرين و ساهمت وشاركت في أزمة فيروس كورونا. وأوضحت نيفين القباج الأهليةبالإضافةإلىأن



