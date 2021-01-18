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تساعد 50% من الفقراء.. التضامن: مصر لديها 52 ألف جمعية أهلية و59 مؤسسة أجنبية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:33 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر يوجد بها 52 ألف جمعية أهلية و59 مؤسسة أجنبية وهناك كيانات عدة لا يمكن الاستهانة بها ولا يوجد دولة تعمل بمفردها ويجب علينا تنظيم أنفسنا بالعمل المشترك مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر: الرئيس السيسي كان له رأي سديد في الاستجابة لطلبات المجتمع المدني وقمنا بتعديل بعض القوانين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأمر بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات الأهلية بعد توجيه من الرئيس السيسي.

وأوضحت نيفين القباج: 50% من الفقراء في مصر يشارك في علاجهم الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى أن الجمعيات كانت تقدم حضانات لرعاية للأطفال الغير قادرين وساهمت وشاركت في أزمة فيروس كورونا.

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