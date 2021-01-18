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أخبار العالم

وهو يبكي.. نائب ترامب يلقي خطابا أخيرا قبل نقل السلطة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:10 ص
مايك بنس
مايك بنس
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شريف سيد
ألقى نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، خطابا عاطفيا إلى الجنود في فورت درام، وذلك في أي كلمة له قبل مغادرة منصبه. 

وقال بايدن وهو يبكي إلى الجنود: "أعظم شرف لي في حياتي أنني شغلت منصب نائب الرئيس"، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية. 

وروج بنس خلال خطابه للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، على الرغم من أنه لم يذكر اسم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلا مرة واحدة. 

وأضاف بايدن: "لقد مررنا جميعًا بالكثير خلال العام الماضي ، لكن من خلال كل ذلك، رأيت قوة ومرونة الشعب الأمريكي تتألق "،

وتابع: "سيأتي اليوم لنضع هذه الأوقات الصعبة في الماضي ونخرج أقوى وأفضل من أي وقت مضى. 


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