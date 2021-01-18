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رياضة

ميدو يعترف بندمه في العودة للزمالك بعد التألق في أوروبا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

اكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انه شعر بالندم على عودته لنادي الزمالك بعد فترة من التألق مع أياكس الهولندي.


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس" الذي يذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كان في أفضل مستوى فني له وقت أن كان متواجد بفريق أياكس الهولندي، وكان يشارك بشكل أساسي والمدير الفني للفريق وقتها كان متمسك به.

وتابع ميدو :" جنوني بالزمالك كان السبب في قرار العودة للقلعة البيضاء وترك الفريق الهولندي، وهي خطوة ندمت عليها بعد ذلك".

وواصل  ميدو :"تعرضت لاكتئاب حاد عندما تم قيدي بشكل خاطئ مع الزمالك بعد العودة من الاحتراف الأوروبي وأنا في قمة مستواي الفني، وكان هذا أحد أكبر أسباب اعتزالي كرة القدم بعد ذلك".

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