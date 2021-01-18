شاهد.. اللقطات الأولى لوصول مسعود أوزيل لنادي فناربخشة

نشر نادي فناربخشة التركي اللقطات الأولى لوصول لاعب آرسنال مسعود أوزيل إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق.





وفي حديثه إلى قناة NTV التركية، قال أوزيل: "أنا سعيد للغاية. أنا من مشجعي فناربخشه. الله أرادني أن ألعب كرة القدم في فناربخشة أنا فخور بذلك».





وأضاف:«جئت الليلة مع عائلتي إلى اسطنبول، والحمد لله الذي منحني الفرصة لتمثيل هذا النادي. سأرتدي القميص بكل فخر».





لم يلعب أوزيل البالغ من العمر 32 عامًا مع فريق أرسنال منذ مارس الماضي.





من المقرر أن يحصل أوزيل على تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى فناربخشة، ومن المرجح أن يوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأعلن النجم الألماني مسعود أوزيل انتقاله لفنربخشة التركي، بعدما ودع زملائه في نادي أرسنال الإنجليزي.