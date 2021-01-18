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تعرف على تفاصيل إنشاء أول ناد لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء أسيوط "فيديو"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:35 ص
نادي الترجمة بأسيوط
نادي الترجمة بأسيوط
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نورهان رأفت
قال الشاعر والمترجم محمد شافع، مدير الشؤون الثقافية بأسيوط، إن فكرة إنشاء نادٍ؛ لترجمة الأعمال الأدبية، نابع من أن محافظة أسيوط زاخرة بالمواهب الأدبية، والتي تسعى المحافظة لتوصليها لـ الدول الأخرى.

وأضاف الشاعر محمد شاعر، عبر "زووم"، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن الأعمال الأدبية، والحاصلة على جوائز، لها الأولوية في الترجمة، موضحًا أن المحافظة تمتاز بالزخم الواسع من الأعمال الأدبية.

وأشار إلى أن الترجمة ستكون على مستوى، الأعمال الأدبية، في الخمس سنوات الماضية؛ ليحدث تواصل بين الأجيال المختلفة، وتوسيع القاعدة بين جامعة أسيوط ، والجامعات الأخرى بالخارج.

ولفت إلى أـن الترجمة ستكون باللغة الإنجليزية مبدئيا، منوهًا بأن النادي لن يقتصر فقط على الترجمة، بل سيضم أعمال ثقافية مختلفة، خلال عمله.

وأوضح أنه يأمل بأن يكون هذا النادي ، نواه لإفراز عملاقه من المترجمين، وخاصةً أن عدد الكتب المصرية المترجمة سنويا ثلاثة آلاف كتاب فقط، من أصل مجموعة كبيرة من الكتب.
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