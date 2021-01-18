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أخبار البلد

اليوم.. استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة والدوحة بعد فترة تعليق 3 سنوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:29 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تستأنف اليوم الاثنين، الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة، حيث تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، والخطوط الجوية القطرية، تشغيل الرحلات المنتظمة بين البلدين بعد فترة تعليق دامت لنحو 3 سنوات علي إثر أزمة خلاف الرباعي العربي. 

وتغادر صباح اليوم، من مطار القاهرة الدولي،  أول رحلات  شركة مصر للطيران رقم MS935  إلى العاصمة القطرية الدوحة من مبنى الركاب رقم 3 على متنها قرابة 50 راكبًا، على أن تعود الرحلة رقم MS936 فى تمام الساعة 4،50 مساء وعلى متنها 91 راكبا. 

وتصل إلى مطار القاهرة الدولى، أيضا بعد ظهر اليوم، أول رحلة رسمية تسيرها الخطوط الجوية القطرية الرحلة رقم QR1301 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها 100 راكب وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الرحلة رقم QR1032 مطار القاهرة فى تمام الساعة 7،40 مساء وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.
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