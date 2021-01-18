باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. القوى العاملة تعلن بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بالجيزة

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية أم دينار والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





يأتي ذلك في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.



وأوضح محمد عيسي مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات، ومهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.





وقال: إنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.





ولفت إلى أن الدورة مدتها شهرًا كاملًا، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.





وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.