إعادة فى عدد من الدوائر.. الشباب والرياضة تعتمد انتخابات برلمان الشباب

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان الشباب برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة انتخابات برلمان الشباب التي أجرتها مؤخرًا.





كما قررت اللجنة بعد فحص الطعون المقدمة في الميعاد، إعادة الانتخابات بعدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردى ونظام القائمة، وذلك على مستوى محافظات الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية.





ونص القرار على إعادة انتخابات الدائرة الخامسة بمحافظة الغربية وتشمل إدارتى السنطة وزفتى على النظام الفردي، و إعادة انتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية وتشمل إدارتى ههيا، وأبو كبير على النظام الفردي، وعلى مستوى محافظة القليوبية فتقرر إعادة انتخابات النظام الفردي بالدائرة الأولى وتشمل إدارتى بنها، ومدينة بنها، وإعادة انتخاب القائمة على مستوى المحافظة.





وعلى صعيد محافظة الدقهلية، قررت اللجنة إعادة انتخابات جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة على مستوى الفردي والقائمة والبالغ عددها 10 دوائر انتخابية حيث أن النتيجة المبدئية التي تم إعلانها على موقع الوزارة بها عدد 337 صوتا موزعين على جميع الدوائر زيادة عن محاضر الغلق والكشوف التي تم توقيع الناخبين بها، كما نص القرار أيضا على إعادة انتخابات القائمة على مستوى المحافظة.



