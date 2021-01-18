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ديني

الأزهر: التباعد بين المصلين بسبب كورونا لا يؤثر على صحة الصلاة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:05 ص
الأزهر: التباعد بين
الأزهر: التباعد بين المُصلّين بسبب كورونا لا يؤثر على صحة ال
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محمود ضاحي
قال الأزهر الشريف ، إن التباعد بين المُصلّين في صلاة الجماعات وأثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة لا يؤثر  في صحة الصلاة ولا في ثواب الجماعة؛ لأنه إجراء احترازي ضروري لمنع تفشي الإصابة بالوباء، مع وجوب تسوية صفوف المصلين مع التباعد.  


نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على الفيسبوك، دعاء رفع الوباء وهو: تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف.. إنك على كل شيء قدير»، وذكر الموقع أن المسلم دائمًا في أوقات المحن والبلاء يكون دائم الذكر والدعاء.

فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إذا نزل به بلاء: “اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وكان من دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك”. رواه مسلم

وعن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمها هذا الدعاء: “اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا”. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
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