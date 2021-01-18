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مدبولي : الانتهاء من وضع 3 مليون ملصق إلكتروني ..وجهود كبيرة في مجالات التحول الرقمي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:04 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أنه تم الانتهاء من وضع 3 مليون ملصق إلكتروني ، منذ بدء العمل عليها ، بالإضافة إلى أهتمام الدولة بـ التحول الرقمي ، وحصر ممتلكاتها لمكافحة الفساد .

وعلى جانب أخر ، قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بمجالات الحفاظ على الهوية المصرية ، وبناء الإنسان المصري ، من خلال عدد من المنشأت الحضارية ، لترسيخ الهوية .

وتابع أنه تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه لمساهمة المشروعات المتعثرة والبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين منها 4 مليارات ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروع، كما تم اطلاق بوابة اليكترونيسة موحدة والانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية الموحدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم انشاء 5 مجمعات صناعية وانشاء اكثر من 2290 وحدة صديقة للبيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، كما تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحوالى 10 مليار جنيه. 

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