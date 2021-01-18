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رياضة

سلبية مسحة الزمالك.. والفريق يستعد لمواجهة الجونة في الدوري

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لمسحات بالأمس للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

يأتي استعدادا للقاء الجونة المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض على سلبية مسحة جميع اللاعبين بعد مسحة الأمس، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بعد التدريب الأخير استعدادا للقاء الجونة.


وفي سياق أخر يواصل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق المصاب بكورونا عزله المنزلي وخضوعه لبروتوكول العلاج الطبي في الفترة الحالية.
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