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مدبولي: المالية أتاحت 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال أزمة كورونا الأولى

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:36 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية اتاحت 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى و الذى بلغ 3.5 مليون طن خلال موسم التوريد الماضي.

وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إنه تم حظر استيراد السكر الأبيض و الخام لمدة ثلاثة أشهر لحماية المنتج المحلي، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي لـ القمح و الأرز و السمنة و المكرونة خلال أزمة كورونا الأولى كان يكفى لمدة بين 4 لـ 6 أشهر، و المخزون الاستراتيجي لـ السكر و اللحوم والزيت و الدواجن يكفى لأكثر من 6 أشهر. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت كل الدعم للقطاع الصحي خلال أزمة فيروس كورونا، و أنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافية للقطاع الطبي، ولتلبية الاحتياجات.

و تم تخصيص 2.8 مليار لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتم اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا  لتعيين الكوادر الطبية.

ولفت إلى أنه  تم تفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا، لتقديم الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا و تم تطوير 77 مستشفى وتحويلها لـ مستشفيات عزل.

وأكد أنه تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي، وتم تخصيص مراكز الشباب للعزل، وتم توفير سلع لعدة شهور.  


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