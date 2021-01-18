رئيس الوزراء: مصر من أفضل دول العالم تعاملا مع جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من افضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا ، واقل الدول التى تأثرت بالجائحة، مشددًا على أن مصر هى ثانى دولة على العالم فيما يخص النمو الاقتصادى فى 2020 ، مؤكدا ان كل المؤسسات الاقتصادية تشيد بقدرة مصر على تخطى الازمة خلال جائحة كورونا.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.





وأضاف مدبولي ، ان مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات المهمة خلال فترة جائحة كورونا، والتى كان هدفها فى التعامل مع جائحة كورونا السير على محورين اساسيين الحفاظ على صحة وارواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران.