مصرع شخص واصابة 2 فى حادث تصادم بالشرقية









لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" دائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس العاشر من رمضان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.





وباجراء التحريات اللازمة تبين تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص بسبب السرعة الزائدة مما اسفر ذلك عن مصرع أحدهم وإصابة اثنين بسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى .





وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة بلبيس صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.