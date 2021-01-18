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رياضة

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:42 م
الأهلى ممثل إفريقيا
الأهلى ممثل إفريقيا بكأس العالم للأندية
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عمرو الحلوانى

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر فبراير المقبل .


وقرر الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل .



وقرر الفيفا استبعاد استاد خليفة الدولى من استضافة أى مباراة بكأس العالم للأندية بعد تعديل موعد انطلاقه وعدم إقامة المباراة الأولى بين الدحيل القطرى وأوكلاند سيتى بعد انسحاب الأخير من المشاركة فى المسابقة .


ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضى على حساب الزمالك بعد الفوز عليه فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .


ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لنسخة عام 2021، في أواخر يناير ، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين، على أن يتم إجراء قرعة المونديال يوم 19 يناير، في مدينة زيورخ السويسرية.


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