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أخبار العالم

رئيس الأمة الكويتي يعلن إلغاء انعقاد المجلس غدا.. لهذا السبب

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:12 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
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شيماء مصطفى
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عدم عقد جلسة للنواب، غدا الثلاثاء، بعد صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الغانم في تصريح، اليوم الإثنين: "سأحضر وأرفع الجلسة إلى أن تشكل الحكومة الجديدة".

كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت اليوم الاثنين، بأن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الحكومة وكلفها بتصريف الأعمال. 

وقالت الوكالة: "أمر أميري بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

كان الناطق باسم الحكومة الكويتية، قال الثلاثاء الماضي، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة، ووضعوها تحت تصرفه.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".     
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